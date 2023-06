Basket | il G S Meomartini cade in casa contro Acerra | gara 3 sarà decisiva per la promozione in D

(Di giovedì 1 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl G.S.non è riuscito a portarsi avanti 2-0 nella serie che vale lain serie D. I ragazzi di coach Massimiliano Tipaldi, infatti, mercoledì 31 maggio sono stati battuti indall’Akery, con il punteggio di 55-60. L’inè stato sempre in equilibrio e le due squadre si sono rincorse nel punteggio dal primo quarto (chiuso sul 13-12) fino all’ultimo minuto di. La squadra beneventana ha affrontato questo appuntamento con evidente tensione e con un’insolita difficoltà a trovare la via del canestro. Ai tanti tiri sbagliati dagli atleti del presidente Stefano Capitanio, l’Akery rispondeva con un’altissima percentuale di realizzazione. Nonostante questo, anche nel secondo periodo permaneva una sostanziale parità, tanto che le ...

