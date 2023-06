Barcellona | gli ispettori Uefa hanno chiesto l’esclusione dalle coppe per il caso Negreira As

(Di giovedì 1 giugno 2023) Secondo Abc e i principali quotidiano spagnoli, per ilè stata chiestaeuropee nella prossima stagione. Tutto ciò a causa dello spinoso, che tiene banco in Spagna da parecchi mesi. Adesso la parola dovrà passare, per forza di cose,mani di Ceferin e della, che dovranno decidere sul da farsi. «Ilva escluso dalla Champions del prossimo anno» Questa presa di posizione così dura è dettata da due figure che, in questi mesi,indagato per conto dellasul. Jean Samuel Leuba e Mirjam Koller Trunz,svizzeri designati dal 23 marzo di indagare sulla ...

Ceferin (LaPresse) - calciomercato.itIlsi è qualificato sul campo alla Champions 2023/...olandesi sarebbero teste di serie a prescindere da chi, il 10 giugno a Istanbul, alzerà la ..."Dovranno essere i primi passi avanti di una lunga serie"(SPAGNA) - "aggiornamenti che porteremo in questo weekend ci danno fiducia, correre in casa mi trasmette un'energia speciale". Queste le parole di Carlos Sainz, numero 55 della Ferrari ...La gara di casa e le ambizioni di podio Sainz ne parla al giovedì della gara a, che resta sempre "una gara molto speciale, come si può immaginare. È un circuito che mi ha trattato molto ...

Barcellona, gli ispettori chiedono un anno senza coppe per il caso Negreira Fantacalcio ®

"Barcellona è una gara speciale per me, sono felice di tornare a casa. È un circuito che in passato mi ha trattato 'bene'. (ANSA) ...La relazione degli emissari è completa, le deduzioni sono devastanti per i blaugrana e fanno riferimento a “segni di attività tale per ...