Bankitalia | la relazione di Visco | la priorità al Sud resta il lavoro | decisive le misure a favore di giovani e donne

(Di giovedì 1 giugno 2023) «Sicuramente occorrerà accrescere la capacità di impiegare ie le, i cui tassi di partecipazione in tutte le aree del Paese sono davvero modesti, e nel Mezzogiorno i...

Viste le bocciature arrivate dae Ufficio parlamentare di bilancio non è una sorpresa ...di Scienza delle finanze alla Bicocca e dal 2021 presidente della Commissione che scrive la...Secondo unadi, il tasso di occupazione femminile nel 2022 è stato 18,1 punti percentuali inferiore a quello maschile. Questa forbice è molto più ampia rispetto ad altri paesi ...Piano di ripresa, agire subito Nellauno spazio particolare è dedicato al Piano nazionale ... ma non c'è tempo da perdere per realizzarlo", puntualizza il leader di, "rappresenta ...

Bankitalia, la relazione di Visco: la priorità al Sud resta il lavoro, decisive le misure a favore di giovani ilmattino.it

Viste le bocciature arrivate da Bankitalia e Ufficio parlamentare di bilancio non ... delle finanze alla Bicocca e dal 2021 presidente della Commissione che scrive la relazione sull’economia sommersa ...Meloni gli avrebbe voluto affidare il ministero dell’Economia. Ma lui, dopo continue insistenze, fece capire che avrebbe preferito restare alla Bce ad aspettare il suo turno. Che arriverà entro il pro ...