Autoriparazione - I periti a lezione di Adas

(Di giovedì 1 giugno 2023) Saranno gli esperti di Quattroruote Professional ad approfondire il funzionamento dei sistemi di assistenza al guidatore, i cosiddetti, al seminario "Sistemi di sicurezza & guida autonoma", organizzato dall'Aicis - l'Associazione italiana consulenti infortunistica stradale - al Centro congressi Tiempo di Napoli il prossimo 10 giugno. "Immersione" negli. L'evento, che si inserisce nel programma della nuova dirigenza dell'associazione sull'informazione e l'aggiornamento deiassicurativi associati, durerà l'intera giornata. In particolare, Luigi Braconi, di Quattroruote Professional, illustrerà i sistemi utilizzati dai costruttori, ne spiegherà il funzionamento e le diversità operative, analizzerà le cause dei malfunzionamenti e approfondirà le responsabilità giuridiche. L'evento di Napoli segue il recente incontro ...

L'evento, che si inserisce nel programma della nuova dirigenza dell'associazione sull'informazione e l'aggiornamento dei periti assicurativi associati, durerà l'intera giornata. In particolare, Luigi Braconi, di Quattroruote Professional, illustrerà i sistemi utilizzati dai costruttori, ne spiegherà il funzionamento e le diversità operative, analizzerà le cause dei malfunzionamenti e approfondirà le responsabilità giuridiche.

Il 10 giugno, a Napoli, è in programma un seminario dell’Aicis in collaborazione con Quattroruote Professional. La formazione continuerà nei prossimi mesi ...Problemi con il risarcimento danni Arrivano meno soldi del previsto Il giochetto delle assicurazioni è già stato smascherato ...