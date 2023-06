(Di giovedì 1 giugno 2023) Miami, 1 giu. (Adnkronos) – In occasione dell’Italian National Day, la celebrazione della Festa della Repubblica Italiana organizzata dal Consolato Generale Italiano a Miami,hato glifuturi che verranno organizzati. La serata, che si è svolta presso il Biltmore Hotel Miami Coral Gable, ha rapto un’importante occasione per annunciare gli sviluppi delle attività della Freccia Rossa sulla East Coast. A corollario dell’evento sono state esposte una Lancia Aurelia B24S Spider America del 1955, una Maserati A6GCS 2000 ‘Monofaro’ by Fantuzzi del 1950 e una Ferrari Dino 246 GTS del 1972, tre esemplari raptivi della storia dell’automobile Italiana....

... almeno per i suoi tempi, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 4.9 secondi e da 0 ametri ... che sanno apprezzare il meglio che il mondo dell'sa offrire. Annunciata da Enzo ......vicenda ha inevitabilmente lasciato sotto choc anche il massimo responsabile dell'... I luoghi della BajaIl nome della regione, Baja California, non è nuovo agli appassionati più ...L'idea nasce appunto per festeggiare questo lustro dal ritorno dellaMiglia a San Miniato: si tratta di un'iniziativa che ha fatto la storia dell'e del costume italiano, che ogni ...

Automobilismo, 1000 Miglia presenta i prossimi eventi negli Stati Uniti Adnkronos

(Adnkronos) – In occasione dell’Italian National Day, la celebrazione della Festa della Repubblica Italiana organizzata dal Consolato Generale Italiano a Miami, 1000 Miglia ha presentato gli eventi fu ...Condividi questo articolo:Brescia, 23 mag. – (Adnkronos) – Una diretta streaming, giovedì 8 giugno dalle 10.00 alle 13.00, per provare a capire quale sarà il futuro della mobilità insieme ai protagoni ...