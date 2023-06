Auto | Unrae | bene maggio ma elettrico stenta ancora

(Di giovedì 1 giugno 2023) Roma, 1 giu. - (Adnkronos) - In uno scenario positivo per il mercato dell'in Italia, che acon 149.411 immatricolazioni registra una crescita del 23,1% rispetto allo stesso mese del 2022 "rimane sottotono il mercato delleECV, con le BEV al 4,1% del totale e le plug-in al 4,7%, che portano a 8,8% la quota complessiva delle ECV arispetto al 7,9% di aprile". Lo segnala l', l'associazione dei costruttori esteri che sottolinea come "il lento cammino dell'ritarda il processo di decarbonizzazione, che invece richiederebbe interventi su più fronti, a partire da quello fiscale con la revisione dell'imposizione sulleaziendali in uso promiscuo che giocano un ruolo centrale nella diffusione della mobilità a zero emissioni". L'analisi ...

