Aurora Ramazzotti e la mattinata molto attiva con Cesare | «Ha un soprannome | vediamo se lo indovinate»

(Di giovedì 1 giugno 2023)è una mammasocial. Da quando è nato il suo primo bambino, infatti, posta moltissime storie in sua compagnia, anche se non mostra mai completamente...

stupisce tutti, il bel gesto verso Marica Pellegrinelli: ecco cosa ha scritto su Instagram Luca Argentero, la dolce dedica a Cristina Marino per il compleanno. Hater senza scrupoli: ...Ma non solo lei: anche, figlia dell'ex marito della modella, gli ha dedicato un pensiero. Luca Argentero, la dolce dedica a Cristina Marino per il compleanno. Hater senza scrupoli: ...Non solo lei ma anche un'altra persona vicina alla Pellegrinelli ha voluto fare gli auguri al DJ e si tratta di, figlia dell'ex marito della modella. Ecco che cosa ha scritto. Il ...

Aurora Ramazzotti stupisce tutti, il bel gesto verso Marica Pellegrinelli: ecco cosa ha scritto su Instagram leggo.it

Aurora Ramazzotti non ha fatto segreto di aver mantenuto un buon rapporto con l’ex moglie di suo padre, Marica Pellegrinelli, e in queste ore ha fatto un gesto via social che proverebbe il buon legame ...Da tempo ormai, Marica Pellegrinelli ha ritrovato l’amore con il DJ e produttore olandese William Djoko. Dopo la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti, dal quale ...