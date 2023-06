Attacco aereo a Kiev | allarme in sette regioni

(Di giovedì 1 giugno 2023) Almeno due persone sono rimaste ferite in un bombardamento notturno delle truppe ucraine alla città di Shebekino, nella regione russa di Belgorod al confine con l’Ucraina.

E' di tre morti il bilancio di un attacco missilistico russo avvenuto nella notte su Kiev, fra di loro una bambina di 11 anni la madre di 34 e una donna di 33. Lo riporta Unian. . Altre 12 persone fer ...Le forze russe hanno nuovamente bombardato Kiev, in un susseguirsi di raid che, dall'inizio del mese di maggio, hanno colpito 17 volte la capitale ucraina.