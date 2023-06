Atletica | Pietro Arese incanta nei 1500 e avvicina il record italiano di Genny Di Napoli!

(Di giovedì 1 giugno 2023) È unversione deluxe quello che si è presentato al Meeting di Montreuil, in Francia. L’azzurro ha infatti fatto registrare un ottimo 3:34.37 suimetri, abbassando così il suo primato personale, quel 3:35.00 fatto segnare agli Europei di Monaco di Baviera nella scorsa stagione. Il suo tempo vale inoltre la seconda migliore prestazione per unall-time. Davanti a lui rimane infatti solo Gennaro di Napoli, con il suo 3:32.78 fatto registrare a Rieti nell’ormai lontano 1990. Superato dunque il riferimento di 3:34.57 che Stefano Mei aveva messo a segno nel 1986.ha chiuso la sua gara al terzo posto, alle spalle del keniano Kamar Etiang (3:33.99) e del francese Jimmy Gressier (3.34.08). Risultato eccezionale anche alla luce del fatto che per il piemontese questa di Montreuil ...

È un Pietro Arese versione deluxe quello che si è presentato al Meeting di Montreuil, in Francia. L'azzurro ha infatti fatto registrare un ottimo 3:34.37 sui 1500 metri, abbassando così il suo primato ...