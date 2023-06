Atletica | le avversarie di Larissa Iapichino al Golden Gala | medagliate olimpiche e mondiali | nuova dimensione

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 giugno 2023)ha incominciato la propria stagione all’aperto con lo splendido balzo a 6.83 metri confezionato lo scorso 24 maggio a Kallithea (periferia di Atene). Nonostante una folata di vento contrario di ben 1,8 m/s la toscana è riuscita a siglare una misura di tutto rispetto e ad aprire l’annata agonistica in maniera brillante. La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, aveva conquistato la medaglia d’argento agli Europei Indoor con un superbo volo a 6.97 metri (record italiano in sala). La 20enne, che nella capitale greca ha siglato il proprio personale all’aperto (era ferma al 6.80 del 16 luglio 2020 in quel di Savona), si presenta con grandi ambizioni al, terza tappa della Diamond League che andrà in scena venerdì 2 giugno allo Stadio Ridolfi di Firenze. La padrona di casa, ormai entrata ...