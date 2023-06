Atletica | Fred Kerley | “Auguri di guarigione a Jacobs | ai Mondiali correrò 100 e 200

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 giugno 2023)è la stella più attesa al Golden Gala 2023, terza tappa della Diamond League che andrà in scena venerdì 2 giugno allo Stadio Ridolfi di Firenze. Il Campione del Mondo dei 100 metri, reduce dal 9.88 di Yokohama e dal 9.94 di Rabat, affronterà tra gli altri Marvin Bracy, Travyon Bromell, Ferdinand Omanyala. Lo statunitense ha parlato durante la conferenza stampa della vigilia: “Faccio conoscere il mio nome e poi si imparano sempre tante cose: le giovani generazioni giapponesi mi hanno insegnato molto”. Al Golden Gala non avrà luogo l’attesa sfida con Marcell, a causa della sciatalgia del Campione Olimpico: “Sono molto dispiaciuto per la sua assenza, gli auguro di recuperare il prima possibile la salute e di poter presto competere al 100 per cento”.è entrato nel dettaglio anche dei prossimi ...