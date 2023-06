Atena Lucana | la polizia stradale arresta uno spacciatore in autostrada

(Di giovedì 1 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNel corso dei servizi istituzionali di vigilanza, ladi Stato ha tratto in arresto un cittadino italiano, originario di Nocera Inferiore, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, il 30 maggio scorso, un equipaggio della Sottosezione delladi Sala Consilina, in servizio sull’A2 ‘del Mediterraneo’, procedeva al controllo di un’autovettura in transito lungo la carreggiata sud, nei pressi dello svincolo di, insospettito dalla pericolosa guida dell’autista. Le successive attività di accertamento consentivano di far emergere come il conducente risultasse essere privo di patente di guida e con numerosi pregiudizi di. ...

di 20 anni, lungo l'Autostrada del Mediterraneo in corrispondenza del comune di. L'operazione è stata condotta dalla polizia stradale.

StampaNel corso dei servizi istituzionali di vigilanza stradale, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino italiano, originario di Nocera Inferiore, per detenzione ai fini di spaccio di so ...All'esito del giudizio direttissimo il tribunale ha convalidato l'arresto per poi disporre l'obbligo di dimora nel comune di residenza per il ragazzo ...