Asta per Frattesi? L' Inter lancia la sfida a Juventus e Milan per il mediano

(Di giovedì 1 giugno 2023) In tutto questo nuovo sgomitare attorno a Davide, l'non poteva vivere di ricordi e restare immobile. C'era un tempo in cui, tra i centrocampisti in circolazione, il club nerazzurro ...

È la stessa cifra fatta alle altre squadre che si sono avvicinateil centrocampista, a partire dalla Juve: i bianconeri stravedonoDavide e avrebbero giovani da inserire nell'affare, ma ...Il monegasco, infatti, ha deciso di mettere all'l'abbigliamento da gara e il casco che ha indossato nel corso del GP di Monaco , resi peraltro ancor più speciali rispetto agli altri weekend...Difficile dire chi sia la favorita di quest', ma di certo la cifra che ADL chiederàsedersi al tavolo delle trattative è intorno ai 150 milioni. Un investimento del genere se lo possono ...

All'asta per migliaia di euro la matita di Hitler. Era un regalo di Eva Braun la Repubblica

Come ogni mese ecco l'aggiornamento che riguarda la piattaforma di Disney+, Netflix, Prime Video con tutti i contenuti che sono in arrivo in questo mese di giugno 2023. Ecco la lunga lista dei nuovi c ...In attesa della finale di Champions League contro il Manchester City, i nerazzurri punteranno sull'azzurro se Brozovic andrà via. E c'è la carta Fabbian ...