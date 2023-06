Aspettando la festa del 4 giugno

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 1 giugno 2023) E così il 4lascudetto andrà in onda sulla Rai. Come nel 1987. Un pensiero allora anche a Gianni Minà, conduttore di quella serata dall'Auditorium Rai di Napoli. Si è sempre detto che alcuni successi oltrepassano gli steccati sportivi per toccare il sociale e una terra intera. E così quel 17 maggio di trentasei anni fa vi erano presenti illustri personaggi di 'Città nuova' che hanno celebrato il terzo tricolore in curva paradiso: Francesco Rosi, Luciano De Crescenzo e altri come Sergio Solli, presente tra il pubblico. Se è facile pensare poi all'indimenticabile sketch di Troisi, Pino Daniele si collegò dallo stadio San Paolo e affermò: "Non è solo una vittoria sportiva ma è anche il successo di un Sud che si fa valere". Quella serata si concluse con un brano di Fausto Cigliano, che ha festeggiato questo tricolore anche lui da lassù. ...