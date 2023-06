Ascolti tv ieri | Europa League da choc | bene Chi l' ha Visto e boom Fiorello

(Di giovedì 1 giugno 2023) Glitv di, mercoledì 31 maggio 2023, hanno registrato il trionfo della finale diSiviglia-Roma con 6.507.000 telespettatori, 34.1% di share. Sempree presente Chi l'ha? su Rai3 con 2.120.000 spettatori, 11.3% di share. Una puntata che ha tenuto col fiato sospeso il pubblico per gli aggiornamenti live sul caso Giulia Tramontano uccisa da Alessandro Impagnatiello, omicidio confessato nella notte di giovedì 1° giugno 2023. Di seguito glitv didegli altri canali: Canale 5 film Una Famiglia all'Improvviso 1.612.000, 8.5% Rai 2 The Good Doctor 960.000, 4.7% Italia 1 film Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar 963.000, 5% Rete 4 Zona Bianca 572.000, 3.6% La7 Atlantide Album 311.000, 2% Tv8 film ...

Dalle 10.00 saranno trasmessi i dati Auditel e lo share della prima serata di, mercoledì 31 maggio 2023 . Su Rai 1 'Siviglia - Roma (finale di Europa League)' ha conquistato .000 spettatori pari al % di share mentre ' Una famiglia all'improvviso' il film su Canale 5 , ha ...

