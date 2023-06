Ascolti tv | i dati di mercoledì 31 maggio

(Di giovedì 1 giugno 2023) Bene la finale di Europa League Nella serata di ieri,312023, su Rai Uno la finale di Europa League Siviglia-Roma ha coinvolto 6.507.000 spettatori pari al 34.1% (pre e post nel complesso: 3.895.000 – 26%; primo tempo: 6.376.000 – 30.5%, secondo tempo: 6.593.000 – 32.6%, supplementari: 6.549.000 – 39.7%, rigori: 6.591.000 – 48%). Leggi anche: Calcio, l’ira di Mourinho dopo la finale di Europa League: cosa è accaduto Alle spalle su Canale 5 Una Famiglia all’Improvviso ha ottenuto 1.612.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Rai2 The Good Doctor 6 ha interessato 960.000 spettatori pari al 4.7% di share. Su Italia 1 il film Pirati dei Caraibi – La Vendetta di Salazar conquista 963.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto2.120.000 spettatori pari ad uno share dell’11.3% (presentazione. 1.760.000 – 8.4%). Su ...

