Giovedì mattina l'associazione Memoriæ - Museo della Shoah, insieme con la Comunità ebraica di Napoli, lancerà il progetto ': une una storia lunga centocinquant'anni' dedicato alla ...... - Museo della Shoah d'intesa con la Comunità Ebraica di Napoli , giovedì 1 giugno alle ore 11.30 presso il Cimitero Ebraico di Napoli sarà presentato il progetto ': une una storia ...Caro direttore, in questo momento di grandi festeggiamenti per i successi del Napoli non possiamo non pensare alla figura del fondatore del Napoli Calcio: Giorgio, unche tutti i tifosi conoscono bene.fu imprenditore e mecenate napoletano , donò alla città la sede del Circolo Velico Italia, fu collezionista, amante dell'arte, ma ...

Ascarelli, un nome e una storia lunga centocinquant'anni

Nei giorni del terzo scudetto il ricordo del presidente che fondò l'Ac Napoli il 1° agosto 1926, da cui sarebbe poi nata quarant'anni dopo la Ssc Napoli.