Aronica | Credo verrà seguita la strada tracciata da Spalletti

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 1 giugno 2023) Salvatore, ex difensore del Napoli, è intervenuto a Marte Sport Live, condotto da Francesco Marciano, su Radio Marte: "Il presidente De Laurentiis sta lavorando nella direzione giusta.lada, il Napoli al 90% sarà lo stesso di questo campionato, in rosa ci sono giocatori che si esprimono benissimo con il 4-3-3. La società sceglierà il direttore sportivo e poi insieme a lui anche il nuovo tecnico, sarà un compito arduo ma c'è entusiasmo e la rosa è esperta. Il Napoli negli ultimi dieci anni è ormai diventato una big, l'asticella è stata alzata sempre di più, quest'anno si è vinto lo scudetto ed anche in Champions si è fatta una grande cavalcata, il prossimo anno bisognerà ripetersi ed è forse la sfida più ...