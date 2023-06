Armi Ucraina | arriva settimo pacchetto | decreto in Gazzetta Ufficiale

... 67 contrari e 112 astenuti alla legge a sostegno della produzione di munizioni Ue (Asap) per rafforzare la capacità produttiva europea ideata per sostenere lo sforzo bellico dell'. Grazie all'......dal Papa per la missione di pace in. Non è facile mettere in discussione la fedeltà dell'Italia alla dottrina Nato che rifiuta anche solo di parlare del trattato di messa al bando delle...La sua richiesta di più, proprio nella città della pace, e di altro supporto per l', invece della ricerca di una via diplomatica per porre fine al conflitto, 'ha messo in ombra - secondo ...

L'appello di associazioni e movimenti, alla vigilia della Festa del 2 giugno, che chiedono "una Repubblica libera dalla guerra e dalle armi nucleari". La campagna "Italia ripensaci" ...Sostenere la campagna “Italia ripensaci” e chiedere, perciò, l’adesione dell’Italia al trattato Onu di abolizione delle armi nucleari del 2017 assume...(Fonte: AgenSIR - News archiviata in #TeleradioN ...