Arisa resta ad Amici 23? La cantante interviene e svela la possibile condizione

(Di giovedì 1 giugno 2023)dentro o fuori23? La, di recente al centro di una considerevole polemica dopo alcune esternazioni sulla Meloni, sulla comunità LGBTQIA+ e dopo la rinuncia ai Pride (!) torna a parlare della suapermanenza nel talent show targato Maria De Filippi.ancora prof di23? La sua risposta Secondo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

ancora prof di Amici 23 La sua risposta Secondo le ultime indiscrezioni sulla prossima edizione di Amici 23 ,non sarebbe tra i prof confermati. Il suo nome era stato tra i primi ad ...ad Amici ad una condizione A Diva & Donna , come riportato da Novella 2000 ,ha spiegato come stanno le cose relative al suo futuro ad Amici. La cantante è tra i prof il cui futuro ...Appare ancora incerto il destino die Raimondo, sempre più al centro di voci e indiscrezioni. Nonche attendere ulteriori comunicazioni a riguardo.

Arisa sogna di innamorarsi: “Se continuo con queste pretese, resterò zitella” Perizona

Secondo le ultime indiscrezioni sulla prossima edizione di Amici 23, Arisa non sarebbe tra i prof confermati. Il suo nome era stato tra i primi ad essere esclusi dal talent – insieme a quello di ...Ci sarà Arisa nella prossima edizione di Amici Dopo i rumors sul suo conto, la cantante ha spiegato come stanno le cose.