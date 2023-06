Arisa avverte | Resto ad Amici | ma ad una condizione

Leggi su europa.today

(Di giovedì 1 giugno 2023) È già partito il toto nomi per la prossima edizione di, al via a settembre. Neanche il tempo di far calare il sipario sulla stagione televisiva attuale che l'attenzione del pubblico è già concentrata sul futuro. Uno dei nomi in ballo è in particolare quello di, che quest'anno si...