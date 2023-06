Arca di Noa | torna l’evento musicale | quatto giorni di grandi ospiti

Prodotto da Pompeo Benincasa, agente e collaboratore dida 31 anni, il's Ark Festival si propone come un evento straordinario ed altamente ispirante. 'Vediamo la musica come un ponte, una ...L'ensemble celebrerà la chiusura della seconda edizione dell'diproponendo un emozionante set che integra musica vecchia, nuova e spontanea.Prodotto da Pompeo Benincasa, agente e collaboratore dida 31 anni, il's Ark Festival si propone come un evento straordinario ed altamente ispirante. 'Vediamo la musica come un ponte, una ...

Arca di Noa, festival ad Arona The Way Magazine

Milano, 19 maggio 2022 – Dal 22 al 25 giugno 2023, torna con la sua seconda edizione, Noa’s Ark Festival Quattro giorni di grandi eventi musicali, un vero e proprio festival fondato nel 2022 dalla not ...