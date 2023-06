Ricordiamola 499P numero 50 sarà guidata daFuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen , mentre la numero 51 da Alessandro Pier Guidi, James Calado eGiovinazzi . La 24 ore di Le ...Commenta per primo Michail, attaccante del West Ham , ha parlato al podcast The Filthy Fellas del compagno di squadra ... Il problema ènon può giocare come vuole l'allenatore. Ha bisogno di ...Non bisogna per forza condividere vacanze e cene di famiglia, ma dai propri compagni di squadra forse ci si aspetta un pizzico di tatto un più. È quellonon ha mostrato Michailnei confronti di Gianluca Scamacca: entrambi sono attaccanti del West Ham Unitedla prossima settimana contenderà alla Fiorentina la seconda Conference League ...

Antonio, che bordate su Scamacca: "Non è un combattente". E nel futuro La Gazzetta dello Sport

È quello che non ha mostrato Michail Antonio nei confronti di Gianluca Scamacca: entrambi sono attaccanti del West Ham United che la prossima settimana contenderà alla Fiorentina la seconda Conference ...Il Direttore generale della Asl Tse Antonio D'Urso è stato premiato a Roma nell’ambito del 2° Open Meeting dei Grandi Ospedali come “Ambassador della sanità italiana”. Questo ...