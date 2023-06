Antonella Clerici su Giulia Tramontano uccisa | «Penso alla madre disperata»

(Di giovedì 1 giugno 2023)da Alessandro Impagnatiello: è questo l'ennesimo femminicidio che ha sconvolto tutti. La ventinovenne aspettava un bambino: era al settimo mese di gravidanza. Il compagno ha deciso di togliere la vita siaragazza che al suo secondo figlio, Thiago, dopo che lei aveva scoperto la sua vita parallela con un'altra donna.ha ricordato la giovane nella puntata odierna, giovedì 1° giugno, di È Sempre Mezzogiorno! rivolgendo un pensierofamiglia, in particolaredi, in questo momento di grande dolore: "Una roba che rasenta la follia.mamma, che ieri sera ho visto a Chi l'ha Visto?, che era ...

Nella cucina di E' sempre mezzogiornoè sconvolta, pensa alla disperazione della mamma di Giulia ...A parte Carlo Conti eche rappresentano quello che potremmo definire lo 'zoccolo duro' dell'emittente, di recente anche Fiorello è stata una piacevole riscoperta, con la sua ...La conduttrice tv Alessia Marcuzzi , ospite nella puntata odierna di È Sempre Mezzogiorno, programma condotto dasu Rai 1, conferma il ritorno di Boomerissima , il programma tv andato in onda in prima serata su Rai 2 durante questa stagione televisiva e che ha segnato il ritorno in Rai della ...

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Nel corso della puntata di È sempre mezzogiorno trasmessa giovedì 1 giugno, Antonella Clerici ha rivolto un pensiero alla famiglia di Giulia ...