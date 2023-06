Antartide | una nuova mappa geologica del ghiacciaio Thwaites

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 1 giugno 2023) L’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale è parte del team internazionale autore dello studio Lo studio getta le basi per una migliore comprensione della tettonica dell’occidentale e dei meccanismi di scioglimento della calotta TRIESTE, 1 GIUGNO 2023 – È stata, per la prima volta, ottenuta unatura della geologia al di sotto del, un’area chiave della calotta antartica, oggetto di studi multidisciplinari in relazione al suo ruolo nell’innalzamento futuro del livello del mare. Il team di ricerca internazionale, guidato dal British Antarctic Survey e a cui ha preso parte anche l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, ha dimostrato che al di sotto deli bacini sedimentari sono ...