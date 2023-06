Ansia | stress | sbalzi d’umore | Maria Rescigno | «Vi spiego l’asse intestino-cervello e la dieta per proteggerlo»

"La terapia assistita con gli animali può essere inoltre affiancata ai trattamenti per i problemi mentali " come il disturbo d', la depressione e i disturbi post - traumatici da" oppure ...... quelli che ci aiutano a stare calme e rilassate riducendo l', e la neuroplasticità, quindi la ... Il cortisolo è l'ormone che ci permette di reagire alle situazioni di, e che aiuta il ...... tutto il contrario delloche permea spesso le nostre vite e non fa bene al cuore. L'idea è ... Arrivano in ambulatorio persone tremanti, assalite dall'. È normale che così si va incontro a ...

Ansia, stress, sbalzi d’umore, Maria Rescigno: «Vi spiego l’asse intestino-cervello e la dieta per... Corriere della Sera

Anche i giovanissimi, specie dopo la pandemia, sono sempre meno abituati a confrontarsi con il contesto sociale che li circonda ...Sintomi, cure e fattori scatenanti. Ne parla il professor Piero Barbanti, neurologo dell’ospedale San Raffaele di Roma ...