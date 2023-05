Annie Ernaux | se il Nobel inghiotte la scrittura

(Di giovedì 1 giugno 2023) Attenzione, scrittrici e scrittori finalisti allo Strega, al Campiello e ai mille premi che tra la primavera e l’estate si moltiplicano, insieme alle zanzare e alle ciabatte infradito! Se credete first appeared on il manifesto.

LONDRA - C'è chi agogna per tutta la vita il premio Nobel, magari senza mai vincerlo, come Philip Roth. E c'è chi invece lo considera una mezza sventura, ossia. La grande scrittrice francese ha vinto il massimo riconoscimento letterario solo l'anno scorso ma oggi non lo considera una fortuna. "Anzi, per me è stato come una bomba, mi ha ...Lo ha dichiarato la scrittrice francese, 82 anni, vincitrice del Nobel per la letteratura 2022, in una conversazione con la scrittrice irlandese Sally Rooney al festival letterario di ...La scrittrice francese, 82 anni, vincitrice del Nobel per la letteratura 2022, è una donna schiva, autentica e introspettiva, sideralmente lontana da questi tempi dell'"appaio quindi sono". Da quando ha ...

