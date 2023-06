Andrea Lo Cicero si espone su un naufrago | “Non ha capito da che parte deve stare”

(Di giovedì 1 giugno 2023)Losisul giovaneGian Maria diviso tra Helena-Nathaly e il gruppo. Ecco cosa è emersoLonel corso del daytime de L’Isola dei Famosi andato in onda questo pomeriggio su Canale 5 è tornato ad esporsi sui naufraghi Helena, Nathaly e Gian Maria. Ilchiacchierando con tutti gli altri concorrenti ha espresso il suo pensiero sul giovaneGian Maria che attualmente non si comprende bene da chevuole. Helena e Nathaly hanno deciso di viversi quest’avventura isolate dal gruppo, mentre Gian Maria cerca di trascorrere del tempo con tutti e anche con le due naufraghe. Leggi anche –> Alessandro Basciano compie gli anni, l’inedita dedica di auguri di ...

In particolare, citaLo: 'Ieri mi ha trattata male' . A questo punto, la produzione fa approdare gli altri sette naufraghi sull'isola di Sant'Elena. Qui tutti loro scoprono il bel ...Perché dovrei nominare o attaccareLoNo io non mi abbasso e non discuto neanche. Guardate che io ho ben 50 anni di carriera e non ho mai litigato con un'altra persona. Non è successo ...Dopo pochi minuti fanno quindi le 'valigie' e tornano nel gruppo, conLoche la prende in giro da lontano e Marco Mazzoli che le appoggia le scarpe nella sua parte di isola.

Isola dei Famosi 2023: Andrea Lo Cicero a Nathaly Caldonazzo: "Fai la soubrette mancata" Movieplayer

Duro scontro a L'Isola dei Famosi 2023 tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Lo Cicero. Il campione di rugby contro la showirl. Ecco il video Mediaset ...Tra insulti e frecciatine, la puntata del 29 maggio è stata teatro di una furiosa lite tra due naufraghi dell'Isola Lo scorso lunedì 29 maggio è andata in onda la puntata settimanale dell’ Isola dei f ...