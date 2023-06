... il comune del milanese in cui la coppia viveva, sul retro del box di una palazzina inMonte ... Al momento sono, dunque, in corso le indagini per chiarire come sianorealmente le cose, e se ......nucleo investigativo dei carabinieri di Milano ieri in serata sono entrati nell'appartamento di... Le ricerche della 29enne sonoavanti anche per tutta la giornata di martedì, nella zona del ...Oggi, intanto, per tutto il giorno a Senago e nelle aree circostanti sonoavanti le ricerche ... che si occupa di persone scomparse, sono stati rilanciatisocial numerosi appelli per ...

Andate via per il ponte del 2 giugno Fate attenzione al meteo ilGiornale.it

Milioni di italiani incerti se partire o rimanere a casa a causa delle condizioni meteo: ecco le previsioni per il Ponte del 2 giugno e cosa potrebbe accadere successivamente ...Matteo Piano, centrale della Powervolley, si racconta tra presente e prossimi obiettivi, con un occhio ai ragazzi: "Regola numero uno nello sport Divertirsi" ...