And Just Like That 2 | torna Samantha Kim Cattrall farà un cameo

Tutto questo avverrà nel finale della seconda stagione diLike That... , il sequel prodotto da HBO che arriverà da noi su Sky e NOW dal prossimo 23 giugno. Secondo le fonti vicine alla ...Dal 23 giugno, i n esclusiva su Sky e in streaming su Now, saranno trasmessi i nuovi episodi della seconda stagione di "Like That", il revival della serie cult creata da Michael Patrick King ...Kim Cattrall riprenderà il ruolo di Samantha nella stagione 2 diLike That... . La protagonista di Sexthe City non aveva voluto essere coinvolta nei precedenti episodi della serie revival dopo la sua partecipazione allo show originale e ai due film. ...

And Just Like That…, Samantha tornerà a sorpresa in un episodio WIRED Italia

Kim Cattrall will reprise her Sex and the City role in a brief cameo in And Just Like That’ s second season. The SATC sequel, which Cattrall famously opted out of, is due to premiere June 22 on Max.We catch up with the Iowa baseball team after the Yellowjackets won the Non-Select Division II State Championship, as part of our State Champion Rewind Series.