And Just Like That 2 | il ritorno di Samantha Jones

(Di giovedì 1 giugno 2023) Mancano ancora pochi giorni all’uscita del secondo capitolo di And, disponibile dal 23 giugno 2023 su Sky e, secondo alcune indiscrezioni rilasciate da Variey, Kim Cattrall è volata a New York per interpretare nuovamente il personaggio di, la migliore amica di Carrie Bradshaw. L’attrice 66enne, tuttavia, come riportato tra le pagine del numero di ieri, 31 maggio 2023, reciterà soltanto in un cameo, senza comparire nel resto della serie. “Secondo alcune fonti, Cattrall ha girato una scena lo scorso 22 marzo”, si legge nelle prime righe dell’articolo di Elizabeth Wagmeister e Ramin Setoodeh: “Non è stata vista né parlare né incontrarsi con le altre star del programma, inclusa Sarah Jessica Parker e il regista di And...

... il personaggio di Samantha Jones torna a riunirsi, sia pure per una micro - sequenza in una puntata, al cast delle amiche ormai ultracinquantenni nella seconda stagione del sequelLike That ...Dietro le quinte diLike That , il revival di Sexthe City , già si parlava di stagione 2 quando ancora non aveva debuttato il primo capitolo. Lo aveva reso noto il Daily Mail , che nel 2021 si occupava ...Una svolta inaspettata per i fan di Sexthe City eLike That , il sequel che ha visto tornare insieme Carrie, Miranda e Charlotte. Secondo infatti quanto riportato da TVLine, Kim Cattrall tornerà ad indossare i panni di Samantha Jones nella ...

And Just Like That 2: ci sarà anche Samantha Jones Vanity Fair Italia

EXCLUSIVE: Kids in Glass Houses are back and more confident than ever. The band played their first shows in years at Slam Dunk Festival 2023, but before that, bassist Shay reveals what brought on this ...Months before it will actually ship its new Meta Quest 3, Meta has chosen to announce that it's coming just days before Apple's headset is expected to be unveiled.