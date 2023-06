Ana Garcés | la stella nascente della televisione spagnola

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 1 giugno 2023) Anaprima di diventare un volto noto sul piccolo schermo, lavorava in un negozio di abbigliamento per mantenere i suoi studi, avendo da poco completato i suoi studi. La sua ascesa a starè stata tanto sorprendente quanto meritevole, considerando il suo talento e il suo impegno nel campo dell’arte drammatica. Ma conosciamo nel dettaglio Ana. Ana: chi è, carriera e vita privata Chi è Ana? Ana, una giovane attricedi 23 anni, salita alla ribalta grazie al suo ruolo di protagonista nella soap opera“La Promessa“. Nata nella provincia di Valladolid, in Castiglia e León, in Spagna,ha iniziato la sua carriera nell’industria dell’intrattenimento ...