Altro finanziamento per la Biblioteca Comunale di Santa Maria Capua Vetere

(Di giovedì 1 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUlteriori nuove attrezzature per ladiche, grazie al lavoro dell’Amministrazione Mirra con l’Assessore Ferriero e il responsabile dello staff alle iniziative culturali Oliviero, si è vista riconoscere ancora unregionale nell’ambito del progetto “Lettura per tutti”. Con tali fondi si procederà all’acquisto di nuove librerie che consentiranno una sempre migliore catalogazione dei volumi che diventano sempre più numerosi all’interno della bellissima. Si tratta di un ulteriore passo in avanti lungo quel percorso avviato dall’Amministrazione Mirra che, nel corso degli anni, ha permesso alla...

... valore complessivo, al momento delnel 2019, di 2,1 milioni di euro) che scadranno uno il 28 dicembre 2025 e l'28 febbraio 2031. Insomma, ci sono tante scadenze che attendono l'...... tra l', possono generare impatti più significativi sulla crescita del territorio". La bozza ... "una maggiore sinergia tra le diverse fonti diper garantire che le risorse vengano ......il via libera da parte del Campidoglio a 250mila euro (su 450mila totali) diper le ... Questi costi sono stati gonfiati da un anno all'per arrivare ad avere il costo complessivo ...

Darsena dei pescatori del porto di Barletta, «un altro finanziamento perso» BarlettaViva

Previste azioni per migliorare e allargare la rete tra i principali attori della promozione e tutela della eccellenza italiana con norme per inasprire il sistema sanzionatorio per la lotta alla contra ...In Europa, la stabilità finanziaria è a rischio e può crollare sotto il peso di fragilità e vulnerabilità non risolate: l'analisi è della Bce, che ha reso nota la revisione finanziaria di maggio.