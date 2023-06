Alt a Booking e AirBnb nel centro di Firenze Niente Imu per 3 anni a chi passa dagli affitti brevi a quelli lunghi

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il Comune diadotterà un provvedimento per il divieto, non retroattivo, di utilizzare immobili con destinazione residenziale perturistici, tipici delle piattaforme comee simili, in tutta l’area Unesco delstorico. Lo ha annunciato oggi il sindaco Dario Nardella: sarà varata una delibera di giunta per introdurre una modifica al Piano operativo comunale. L’obiettivo è sostenere la residenza nelstorico. “Ci rendiamo conto che è una norma ardita – ha detto ancora il sindaco -, giuridicamente ardita, ma siamo consapevoli di poterla difendere giuridicamente. Se noi non proviamo a fare azioni politicamente dirompenti nessuno si dà una mossa: siamo stanchi di annunci, il problema è diventato strutturale”. Inoltre, ha annunciato Nardella, “useremo ...