Allegri e non solo | gli altri delusi dell’Europa League

(Di giovedì 1 giugno 2023) La Juventus dinon è stata l’unica squadra delusa dall’Europadove il Siviglia continua ad essere la regina della competizione.(LaPresse)L’Europacontinua ad essere il terreno preferito del Siviglia; il club spagnolo ha vinto la settima finale su altrettante giocate al termine di una partita infinita durata, considerando anche i recuperi, ben 145 minuti. Dopo la Juventus diè toccato alla Roma di Mourinho arrendersi di fronte al Siviglia; una partita terminata ai calci di rigore ma tanta rabbia da parte dei giallorossi per la direzione arbitrale. Diversi gli episodi che non sono piaciuti ai tifosi capitolini dal mancato rigore per fallo di mano nel finale del secondo tempo fino alla mancate ammonizioni di Rakitic e Lamela che avrebbero potuto portare la Roma ad ...

Nei piani dirientra. Ha trovato poco spazio quest'anno anche a causa di un brutto infortunio MERET - Il contratto scade nel 2024 e c'è un'opzione a favore del Napoli. Il Napoli è ...Lo ha detto anche il Liverpool e probabilmente dovremo trovare un'altra soluzione perché nei piani di, per motivi tecnico - tatticirientra". Prosegue poi Pastorello: "Dovremo attivarci ...Come ha confermato in qualche modo la recente diatriba con Massimilianoin merito all'... Al momento sul fronte Szczesnysi sono palesate ufficialmente squadre dall'estero intenzionate ad ...

Orlando a TMW Radio: "Allegri non si merita di essere allenatore della Juventus, il club deve... Tutto Juve

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giancarlo Dotto, giornalista e amico di Spalletti.La gara di Serie A di domenica a Udine potrebbe dunque essere la sua ultima in bianconero. Ma la successione ad Allegri non sarà un affare semplice per la Juventus. I sogni sarebbero Nagelsmann e Luis ...