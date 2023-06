Alfonsi | Da Ama solidarietà concreta ad Emilia Romagna

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 giugno 2023) – “Già da qualche giorno una squadra formata da undici unità di personale Ama si trova nelle Province di Cesena e Ravenna per collaborare, insieme a uomini e donne della Protezione Civile di Roma Capitale, alle operazioni di trasbordo e smistamento delle migliaia di tonnellate di materiali di ogni genere travolti dalle piene alluvionali dei giorni scorsi. “Un impegno che continuerà anche nei prossimi giorni con l’avvicendamento di altri volontari in sostituzione di quelli che rientreranno domenica. Mi unisco al presidente di Ama Daniele Pace nel plauso allo spirito dimostrato dai nostri operatori in una circostanza così drammatica e rivolgo un pensiero di vicinanza alle popolazioni dell’colpite da una catastrofe senza precedenti”. Così in un comunicato Sabrina(nella foto), ...