Alexa Bliss sul suo ritorno | “Tornerò in palestra dopo un mese dalla nascita di mio figlio”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 1 giugno 2023) L’ultima apparizione della lottatrice si è avuta durante il PLE Royal Rumble 2023, quando ha affrontato Bianca Belair per il titolo femminile di Raw. Da allora, sono passati quasi 6 mesi, laè risultata assente dagli show della compagnia. Se inizialmente si è temuto per qualche infortunio tenuto nascosto, oggi sappiamo invece che la federazione le ha concesso del tempo libero per diversi impegni che la vedevano coinvolta. “Sono curiosa di scoprire come sarà il mioha dichiarato durante lo show The Messenger: “La WWE mi ha concesso un periodo di pausa (per The Masked Singer, Un programma TV americano in onda su FOX nds), per concentrarmi appieno su questa esperienza, per sostenere le lezioni vocali e tutto ciò che ne consegue. Ero fuorinarrativa in TV, per ...