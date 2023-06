Alessandro Impagnatiello | chiuso oggi L' Armani Bamboo Bar dove lavorava il killer di Giulia | cordone di buttafuori

"Si tratta di femminicidio". Lo ha chiarito la procuratrice aggiunta Letizia Mannella , durante la conferenza stampa convocata alla procura di Milano dopo il fermo diper l'omicidio premeditato della compagna Giulia Tramontano avvenuto sabato sera a Senago. 'La ragazza - ha sottolineato la pm - aveva già dovuto subire un tradimento grave ed ...... nella notte tra mercoledì e giovedì, confermando quello che gli investigatori dei carabinieri avevano sospettato già nei momenti successivi al momento in cuiaveva ...Giulia Tramontano e Thiago , il figlio che la donna portava in grembo e che sarebbe venuto alla luce a luglio, sono stati uccisi da, il compagno della vittima. Ogni dubbio è stato fugato: gli inquirenti avevano parecchi sospetti sull'uomo, confermati dalla confessione dello stesso omicida arrivata nella ...

Omicidio Giulia Tramontano, tutte le bugie del compagno Alessandro Impagnatiello prima della confessione Fanpage.it

Alessandro Impagnatiello aspettava Giulia Tramontano a casa per ucciderla: le prove sono nelle ricerche fatte su Internet per capire come disfarsi del corpo. Ecco la ricostruzione.Dopo aver ucciso la fidanzata Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello avrebbe tentato di incontrare, nella serata di sabato scorso, l'altra donna con cui aveva una relazione, dicendole che la ...