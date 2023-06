Alessandro Impagnatiello avrebbe nascosto per alcune ore il cadavere di Giulia in casa mentre si recava dall’amante

C'è una rosa bianca infilata nella cassetta della posta di Giulia Tramontano, davanti alla casa di Senago, a nord di Milano, in cui abitava con, padre del bambino che portava in grembo e reo confesso del suo omicidio. Uno dei tanti gesti di affetto lasciati dopo il ritrovamento del corpo della ragazza, scomparsa dal ...Per convincere l'amante americana di non avere più nulla a che fare con Giulia Tramontano, il fidanzatoavrebbe persino falsificato un test del Dna per provare a farle credere che il figlio che Giulia portava in grembo non era suo. Ma l'altra donna, che lavorava insieme a lui ...Solo che le risposte ai suoi messaggi , improvvisamente diverse nel tono rispetto a quello che Giulia Tramontano aveva avuto nel vis - a - vis, le scriveva. La 29enne, ...

Alessandro Impagnatiello è rimasto in casa con il cadavere di Giulia Tramontano per ore prima di disfarsene Fanpage.it

Senago (Mi), 1 giu. (askanews) - C'è una rosa bianca infilata nella cassetta della posta di Giulia Tramontano, davanti alla casa di Senago, a nord ...Senago (Mi), 1 giu. (askanews) - C'è una rosa bianca infilata nella cassetta della posta di Giulia Tramontano, davanti alla casa di Senago, a nord di Milano, in cui abitava con Alessandro ...