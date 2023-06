Alemanno | “Una fontana a piazza San Silvestro a Roma per ricordare Paolo Portoghesi” video

(Di giovedì 1 giugno 2023) «Quando ero sindaco disviluppò un’intensa collaborazione con la nostra amministrazione, sempre gratuita e con spirito di dono alla nostra città»: lo ricorda l’ex sindaco diGianni, in unpubblicato su Facebook. «In particolare – ricorda– ci regalò gratuitamente la progettazione della nuovaSanpedonalizzata, perché il progetto che avevamo ereditato dalla precedente amministrazione era talmente inadeguato d’aver sollevato la protesta di tutti i cittadini della zona. In particolare il profilo dei grandi sedili di pietra che caratterizzano quest’opera furono da lui elaborati prendendo ispirazione da alcuni ornati disegnati da Michelangelo». «Quest’opera – prosegue ...

'Esprimo solidarietà al sindaco di Norcia Nicolaper quanto accaduto. Sono fiduciosa nell'azione della magistratura e confido in un esito ... con l'auspicio diproficua collaborazione con ...cinquantina i figuranti in costume d'epoca che prenderanno parte al corteo storico dedicato al ...che porterà in sfilata il drappo del Palio di Crescentino dipinto nel 2011 da Maria Giulia...... favolistico, con opere che vanno dalla Moschea di Roma al Teatro Politeama di Catanzaro,... un progetto in stile barocco donato al sindaco Giannicon il quale si troverà d'accordo nell'...

Alemanno: "Una fontana a piazza San Silvestro a Roma per ... Secolo d'Italia

Una trentina, complessivamente, tra sindaci e amministratori pubblici, si sono ritrovati in Piazza San Benedetto per chiedere al Governo un rapido intervento sulla legge Severino ...“Il suo progetto prevedeva anche una fontana, in sua memoria costruiamo questa fontana in piazza San Silvestro” ...