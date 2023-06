Alba Parietti | scatti bollenti a 62 anni | lei “Fatevene una ragione”!

Esporsi sui social è un'arma a doppio taglio: da una parte c'è chi apprezza il "coraggio" di mettersi in mostra, mentre dall'altra non mancano le critiche al vetriolo.ne è più che consapevole e ogni volta che condivide foto e video sul suo profilo Instagram sa perfettamente che ci sarà sempre chi non approva. Ma in fondo ha importanza Tra poco ...La showgirl, amica della cantante e modella, ha scritto: 'Ma stiamo scherzando Ma il tuo è il seno originale più famoso d'Europa'. Rudy Zerbi , che su Radio DEEJAY conduce insieme ...Sotto il post si è scatenata una grande solidarietà da parte di fan e colleghe, su tutteche su Instagram ha così risposto: "Ma stiamo scherzando Ma il tuo è seno originale più famoso ...

Alba Parietti, la trasformazione della conduttrice: capelli nerissimi ... Velvet Style

Alba Parietti ha condiviso delle foto in trikini, mettendo in luce tutta la forza della sua autostima: 'Questa è la mia stagione migliore'.Dopo mesi di attesa Alba Parietti regala l'annuncio al pubblico: la showgirl approda su Rai 2 con il nuovo programma, il look inaspettato ...