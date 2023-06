Al via il BTP Valore | ecco i tassi di rendimento Come averlo

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 1 giugno 2023) E’ iniziato il conto alla rovescia per il lancio del nuovo BTPdedicato al mercato retail, cioè ai piccoli risparmiatori, che prevede cedole nominali semestrali e una scadenza di 4 anni con un premio extra finale di fedeltà pari allo 0,5% del capitale investito. Il BTPè un parente stretto del BTP Italia, allo stesso modo prevede rendimenti garantiti crescenti e un premio fedeltà, ma diversamente dal predecessore non offre unagganciato all’inflazione. Data di emissione ediIl ministero dell’Economia e delle Finanze fa sapere che la serie deicedolari minimi garantiti per la prima emissione, che avrà luogo da lunedì 5 a venerdì 9 giugno, salvo chiusura anticipata, è la seguente: 3,25% per il 1° e 2° anno; 4,00% per il 3° e 4° anno. Al ...