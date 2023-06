Al trio formato da Ambra Angiolini | Dargen D' Amico e Fedez si aggiunge un grande assente dal 2014

... Luigi Bruno Quartet ( venerdì 30 giugno ), ilVudz ( venerdì 14 luglio ), i Bashaka indie ( venerdì 21 luglio ), Koffee groove ( sabato 29 luglio ), ilda Luigi Bruno , ......palco della Casa della Musica il Resiliencedi Yilian Cañizares , il progetto di Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite , con un programma dedicato a Lucio Dalla, e il duo...Il 1 giugno, dalle 20:30, riprendono i concerti Jazz dal vivo organizzati dal Biblio Art, Food and Drink di Treviso con il supporto di Treviso suona Jazz Festival. Si esibirà unda William Nisi, Nicola Dal Bo e Francesco Inverno. Il concerto, un repertorio Jazz / Funk, si terrà nello spazio antistante il locale, in via Diaz che, per l'occasione, verrà interdetta ...

Per "Musica al CRO" appuntamento con il trio acustico Spaghettigrass lagazzettadiviareggio.it

All’Hard Rock Cafe Firenze il primo appuntamento con la musica live di giugno vedrà come protagonista la toscanissima tribute band dei Muse, i Drones. Nato nel 2015, il gruppo musicale di Cutigliano, ...Un nuovo poster promozionale per la seconda stagione anime di Jujutsu Kaisen mette in mostra un trio di studenti dal passato.