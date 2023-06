(Di giovedì 1 giugno 2023) Il presidente, Sergio Mattarella, in occasione del 77esimo anniversario, ha invitato i capi delle missioni diplomatiche accreditati in Italia aleseguito al ...

Con questi intendimenti auguro a tutti buona Festa della Repubblica Italiana", le parole del Presidente della Repubblica Mattarella alper il due giugno. /... Sergio Mattarella, in occasione del 77esimo anniversario della Repubblica, ha invitato i capi delle missioni diplomatiche accreditati in Italia aleseguito aldall'Orchestra ...Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, salutando il corpo diplomatico giunto alper il tradizionein occasione della festa della Repubblica. Come ...

Al Quirinale il concerto per la Festa della Repubblica - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2023 'Il 2 giugno è Festa degli Italiani, il momento celebrativo della nascita della Repubblica, i cui principi ...La premier Giorgia Meloni al Quirinale in occasione del ricevimento del 2 giugno. "È una bella prima e un piacere essere qua e vedere il presidente. È una bella occasione". Così all'ANSA la segretaria ...