Al cinema in settimana | arriva “Transformers – Il risveglio”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 1 giugno 2023)al– Il”. Il nuovo capitolo della celebre saga approderà nelle sale mercoledì 7 giugno. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Fast X”, “Spider-Man: Across the spider-verse”, “The boogeyman” e “La sirenetta”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi in. LUNEDI’ 5 GIUGNO CAPITOL MULTISALA a Bergamo “Rapito” (ore 17:30 e 20:45); “Il sol dell’avvenire” (ore 21:15); “Campioni” (ore 17:45 e 21); “Daliland” (ore 17:30).CONCA VERDE a Bergamo “Spoiler Alert” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 20:45); “Billy” (ore 21). LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo “Il respiro della foresta” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano ...