Al Bano fermato dalla polizia | umiliato davanti a tutti | Messo in un angolo | poi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 giugno 2023) Fa ancora discutere la disavventura “sanitaria” capitata ad Alsull'aereo per Zagabria, dove gli è stato negato da una hostess la possibilità di andare alla toilette al momento dell'atterraggio, nonostante i problemi di prostata lo costringano ad esigenze improrogabili. Il cantante di Cellino San Marco era volato in Croazia per festeggiare la laurea della figlia Cristel, nuova dottoressa in Letteratura all'Università di Harvard, ma che da anni ha scelto il Paese croato per viverci. L'artista pugliese non è stato compreso nè dal personale di bordo nè dalle autorità presenti in loco, come si evince dal suo duro sfogo: “Visto l'alterco che avevo avuto con la hostess, mi sono trovato laall'uscita: mi hannoin une hanno voluto controllare il passaporto. Alla fine mi è stato concesso ...