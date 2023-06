AGENZIA DELLE ENTRATE | FINTA RICEVUTA DI PAGAMENTO

Leggi su analisideirischinformatici

(Di giovedì 1 giugno 2023) Nuova pericolosa campagna da parte di un finto ufficio dell’. Il mittente della email sembra reale visto che la email arriva da “notifica.acc-pagaonline@agenzariscossione.gov.it” ma si tratta solo di un’abile tecnica di mascheramento ( spoofing ) per trarre in inganno le vittime. Inutile dire che va cestinata subito senza aprire il link contenuto nell’allegato. Ecco il testo : Gentile contribuente,in allegato ladidella transazione numero 202303943762107403 eseguita in data: 28/03/2023 alle ore 10:27 sul nostro portale.La invitiamo a conservare laa conferma deleffettuato.Grazie per aver utilizzato i nostri servizi on-line. Nella speranza di averLe fornito un servizio utile, Le auguriamo una buona ...