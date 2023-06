(Di giovedì 1 giugno 2023) Via libera del Consiglioaiall'ingrosso per l'di Tim in rame e in fibra. Secondo quanto apprende l'ANSA, il Consiglio hato ieri sera le nuove tariffe ...

Via libera del Consiglioai nuovi prezzi all'ingrosso per l'accesso alla rete di Tim in rame e in fibra. Secondo quanto apprende l'ANSA, il Consiglio ha approvato ieri sera le nuove tariffe wholesale, alzando i prezzi ...A settembre 2022, considerando i dati dell'ultimo Osservatorio, l'FTTH di Open Fiber costituiva circa il 65% del mercato residenziale italiano. - Con l'obiettivo di accelerare ulteriormente la ...Via libera del Consiglioai nuovi prezzi all'ingrosso per l'accesso alla rete di Tim in rame e in fibra. Secondo quanto apprende l'ANSA, il Consiglio ha approvato ieri sera le nuove tariffe wholesale, alzando i prezzi ...

AgCom approva i nuovi prezzi per l'accesso alla rete Tim - Economia Agenzia ANSA

Via libera del Consiglio AgCom ai nuovi prezzi all'ingrosso per l'accesso alla rete di Tim in rame e in fibra. (ANSA) ...Le oltre 30 mila postazioni presenti sul territorio saranno progressivamente rimosse. Resteranno solo in ospedali, caserme, carceri e dove non arriva la copertura della rete mobile come i rifugi di mo ...