AEW | Annunciato un Rampage esagerato | quattro title-match di tre diverse federazioni!

(Di giovedì 1 giugno 2023) La AEW annuncia quella che, sicuramente, è la card dipiù ricca della storia. No clickbait. Durante Dynamite sono stati annunciatiincontri per lo show di venerdì e saranno tutti etitolati. Con ben tre federazioni esterne alla AEW rappresentate. Ecco i dettagli. NJPW, ROH e AAA: tutte protagoniste, card incredibile Saranno dunquegli incontri titolati in onda venerdì in quel di. Andando con ordine, sarà in palio nuovamente l’AAA Mega Championship. Hijo del Vikingo difenderà nuovamente il suo titolo contro Komander e Dralistico in un Triple Threat che si annuncia incredibile. Toccherà anche a Willow Nightingale difendere invece il suo NJPW Strong Women’s Championship dall’assalto di Emi Sakura mentre Shibata metterà in palio il ROH Pure Championship ...

THQ Nordic GmbH e All Elite Wrestling () hanno annunciato la data d'uscita di: Fight Forever, titolo di wrestling arcade in sviluppo da parte di YUKE: sarà disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X - S, PC e Nintendo Switch ...

Dopo tante, anzi, tantissime discussioni, adesso arriva l’ufficialità, CM Punk ritornerà durante Collision, nuovo show della AEW che prenderà il via il 17 giugno. Durante l’ultima puntata di Dynamite ...Dopo aver visto il suo allontanamento per qualche mese dai teleschermi della compagnia, arriva ufficialmente la data in cui rivedremo l'ex campione AEW sui ring della compagnia ...