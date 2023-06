(Di giovedì 1 giugno 2023) In casa AEW il clima è alle stelle. Dopo il grade annuncio di Tony Khan che ha visto finalmente ufficializzare il ritorno di CM Punk alla prima di Collision, le sorprese nonno mancare. Difatti, ex stella della WWE,essereal ritorno sul quadrato dopo l’infortunio di qualche mese fa. L’indizio Oltre ad aver messo like al post che riguardava ildi Punk,hacommentato dicendo “io e questo ragazzo abbiamo qualcosa in comune”. Che sia la data del? Lo scopriremo a breve.

Tra i primi a confermare la scomparsa di Jay Briscoe c'è stato il proprietario dellae della ... Tantii colleghi che in queste ore stanno commemorando Briscoe. Triple H, leggenda del ring (14 ...Purtroppo, le brutte notizie non finiscono qui: si ritiene chela figlia del wrestler fosse ... Tra i primi a dare la notizia della morte di Jay Briscoe è stato il proprietario dellae della ...Tra i primi a confermare la scomparsa di Jay Briscoe c'è stato il proprietario dellae della ... Tantii colleghi che in queste ore stanno commemorando Briscoe. Triple H, leggenda del ring (14 ...

AEW: Anche Andrade sembra vicinissimo al rientro Zona Wrestling

Le Instagram Stories del rientrante atleta di Chicago certificano i suoi obiettivi in vista del ritorno sul ring dal prossimo 17 giugno in poi.La NJPW è al centro dei riflettori in questo periodo, in particolare lo è con la AEW per l'imminente seconda edizione di Forbidden Door il prossimo 25 giugno nella Scotiabank Arena di Toronto, Ontario ...